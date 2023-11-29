بايدن: استمرار الحرب سيعطي حماس ما تريده.. لن نفعل ذلك

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن استمرار الحرب في غزة هو بالضبط ما تريده حماس وهو عدم رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون جنبا إلى جنب في سلام.

وزعم بايدن في تغريدة على موقع إكس:"لقد شنت حماس هجوماً إرهابياً لأنها لا تخشى شيئاً أكثر من أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام".

وأضاف أن " الاستمرار في السير على طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب هو بمثابة إعطاء حماس ما تسعى إليه.. لا يمكننا أن نفعل ذلك".

وقال البيت الأبيض اليوم إن واشنطن تعمل على إمكانية تمديد الهدنة الحالية.

ووصل مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إلى قطر يوم الثلاثاء. وحضر المحادثات ديفيد بارنيا، رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية - الموساد، ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ومسؤولين كبار من قطر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد عرض خلال محادثات في الدوحة مع رؤساء أجهزة استخبارات الولايات المتحدة ومصر وقطر مقترحا لوقف طويل لإطلاق النار، لكن وفق شروط محددة.

