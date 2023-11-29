الصحة: توفير خدمات مواجهة العنف ضد المرأة فى 5 آلاف وحدة بالجمهورية

كشفت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن استراتيجية الوحدات الصحية لمواجهة العنف ضد المرأة فى أكثر من 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.



وقالت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض إن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الطبية والنفسية لاحتياجات النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، موضحة أن منشآت الرعاية الأولية "الوحدات الصحية" تعد أول جهة صحية تلجأ لها النساء اللاتي يتعرضن للعنف.



وتابعت: "قطاع الرعاية الصحية والتمريض يعمل على رفع الوعي المجتمعي، لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والوصول إلى النساء اللائي يتعرَّضن للعنف، وتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي لهن ولأطفالهن من خدمات، بداية من الإسعافات النفسية الأولية للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات، وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف، وتيسير الحصول على الخدمات الداعمة فى القطاعات الأخرى التي تحتاج إليها السيدات اللواتي يتعرَّضن للعنف ويرغبن فى الحصول عليها، والمساهمة في منع تكرار العنف من خلال تحديد النساء اللواتي يعانين من العنف وأطفالهن في مرحلة مبكرة، وتوفير الرعاية، وخدمات الإحالة إلى جهة الاختصاص طبقاً لاحتياجهن.