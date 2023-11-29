الحارس "نوير" في البايرن حتى 2025

وقع مانويل نويرحارس مرمى بايرن ميونخ المخضرم على عقد جديد يبقيه في النادي حتى عام 2025.

وأعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، أن نوير مستمر بصفوف النادي الألماني.

وانضم نوير البالغ من العمر "37 عاماً" إلى صفوف الفريق البافاري في عام 2011 قادما من شالكه قبل أن يتم تعيينه قائدا للفريق بعد ست سنوات.

وعاد نوير الى الملاعب أواخر أكتوبر الماضي بعد غياب نحو عام جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج عقب خروج منتخب بلاده من الدور الأول لمونديال قطر.

وقال نوير في بيان للنادي: أنا سعيد بالبقاء في بايرن ميونيخ لمدة عام آخر، بعد إصابتي الطويلة، عدت بكامل طاقتي إنه أمر ممتع جدا بالنسبة لي أن أكون على أرض الملعب مع هذا الفريق.

وفاز نوير بألقاب عدة مع بايرن ميونيخ أبرزها دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية مرتين 2013 و2020 والدوري المحلي 11 مرة والكأس المحلية 5 مرات بالإضافة إلى كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.

ووافق الحارس الثاني سفن أولرايش على عقد جديد في سن الخامسة والثلاثين.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن المتصدر، فيما بلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.