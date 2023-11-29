أوقاف جنوب ديروط تتبنى "أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات" الجمعة

أعلنت الإدارة الصحية بمركز ديروط، عن تنظيم قافلة صحية للصحة الإنجابية في المركز. وقامت ميرفت إبراهيم، المسؤولة الإعلامية بعقد اجتماع مع أئمة الأوقاف في إدارة جنوب بديروط لتوعيتهم بخطة الحملة. تم الاتفاق معهم على القيام بالدعاية والإعلان عن الحملة بعد خطبة الجمعة. ومن بعد الخطبة، سيتم توعية الحضور بأهمية تنظيم الأسرة وتجنب الولادات المتعاقبة تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وبإشراف الدكتور جمال علي حريز مدير الإدارة الصحية بمركز ديروط.

وأكدت ميرفت إبراهيم، المسؤولة الإعلامية إلي أن القافلة تهدف إلى توعية النساء وتقديم خدمات تنظيم الأسرة المجانية في مركز ديروط بمحافظة أسيوط. تأتي هذه الحملة تحت شعار "مستنيه إيه تاني علشان تفكري في تنظيم أسرتك وتريحي نفستك". وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع عن أهمية التخطيط الأسري وفوائده في تحسين صحة الأسرة ورفاهيتها.

وأشارت ميرفت إلي فور إطلاق الحملة، ستتم بدء عمليات التسجيل للنساء الراغبات في الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة. وتشمل الخدمات المقدمة توعية النساء بأنواع وفوائد واستخدام طرق تنظيم الأسرة المختلفة، بما في ذلك تقديم الأجهزة والوسائل اللازمة لتحقيق التنظيم العائلي. تعتبر هذه الخدمات مهمة للغاية بالنسبة للنساء اللاتي لا يملكن موارد كافية للحصول على تلك الخدمات في المستشفيات أو المراكز الطبية الأخرى.

وأوضحت ميرفت إلي أنه من المقرر أن يتم تنظيم حملات إعلامية شاملة لنشر الوعي بأهمية التنظيم الأسري ومباعدة الولادات. وسيتم توجيه الدعوة للجميع للانضمام إلى الحملة والاستفادة من الخدمات المقدمة. تلك الحملات ستشمل الإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت ميرفت إلي أن هذه القافلة تحقق نجاحًا كبيرًا في توعية النساء وتقديم الدعم اللازم لتنظيم الأسرة في مركز ديروط والمناطق المحيطة به. وسوف تسهم هذه الحملة في تعزيز الوعي الصحي وتحسين الحياة العائلية والمجتمعية للأفراد في تلك المنطقة.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء