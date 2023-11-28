إطلاق منصة للتعلّم الإلكتروني لدعم طلاب الصف الرابع الابتدائي بأسوان

أطلق المركز التنافسي للتعلّم الإلكتروني، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع محافظة أسوان ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، منصة للتعلّم الإلكتروني بهدف دعم طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمحافظة وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل أنشطة بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسوان لتحقيق التنمية المجتمعية الرقمية للمواطنين في المحافظة، وضمن جهود استثمار كافة المقومات والموارد البشرية والتكنولوجية التي تسهم في تحقيق كافة جوانب هذه التنمية.

وجاء إطلاق المنصة ضمن زيارة أجراها فريق عمل اللجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون لمدرسة محمد مكاوي يعقوب للغات، بحضور مسؤولين من محافظة أسوان ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتتمثل أهمية المنصة الإلكترونية في تحقيق التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوي الخبرة لإثراء العملية التعليمية، إلى جانب إيجاد حلول بديلة لسد الاحتياج إلى المدرسين في بعض التخصصات. وتسهم المنصة في تطوير العملية التعليمية من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية لمواكبة عملية التحول نحو مجتمع رقمي.

وتضم المنصة حاليًا خمس مدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة. وسيتم دعم وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت لضمان تعميم المنصة الإلكترونية لتشمل كافة المدارس بالمحافظة.

ويستمر هذا الأسبوع فريق عمل المركز التنافسي للتعلّم الإلكتروني في تقديم أنشطته التدريبية المتخصصة للعمل على نشر ثقافة التعلّم الإلكتروني ودعم صناعته لخلق فرص عمل في هذا المجال، إذ سيتم عقد مجموعات تدريبية حول تصميم المحتوى الإلكتروني وإنتاج دروس رقمية لبناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان.