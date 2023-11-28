وزيرة الثقافة: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح ومعلن

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن موقف وزارة الثقافة من القضية الفلسطينية واضح ومعلن منذ القدم وهو نفس الموقف السياسي للدولة المصرية، وهو الدعم والمساندة من الوسط الثقافي في مصر للقضية الفلسطينية، ورفض عام لما يحدث ضد الإنسانية قي غزة وفي فلسطين بشكل عام.

وأضافت وزيرة الثقافة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة "CBC"، أن وزارة الثقافة بصدد إقامة مجموعة من الفعاليات الثقافية لدعم القضية الفلسطينية، منه إقامة ندوات بالأعلى للثقافة كما تضمن الاحتفال بعيد الطفولة أمس طرح الموقف من الناحية الإنسانية، مشيرة إلى أن كافة الجهات المشاركة أكدت رفضها التام لما يحدث والوقوف مع الشعب الفلسطيني والطفولة الفلسطينية على نحو خاص جدا.

وتابعت وزيرة الثقافة، "موقف مصر من القضية الفلسطينية موقف نبيل منذ أن بدأت، وموقفها معروف للعالم كله".