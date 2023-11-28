أهل مصر .. البحر الأحمر تفوز بجائزة الدوري الثقافي لشباب ملتقى المحافظات الحدودي

بدأت مساء اليوم فعاليات الدور الثاني من مسابقة الدورى الثقافي الذى أقامه أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر دورى ثقافي، فى إطار فعاليات الأسبوع الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والمنعقد في محافظة الوادى الجديد.

أعلن المشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر اسماء الفرق الأربعة التى صعدت وهى شمال سيناء وجنوب سيناء، والوادي الجديد، البحر الأحمر.



وأسفرت القرعة عن مواجهة شمال سيناء لجنوب سيناء، ومواجهة الوادي الجديد مع البحر الأحمر.

وبدأت الجولة الاولى فى الدور الثاني والتى اسفرت عن فوز فريق جنوب سيناء ليصعد الى الدور النهائي.

وبدأت الجولة الثانية بين فريقي الوادي الجديد مع البحر الأحمر، والتى أسفرت عن فوز البحر الأحمر ليصعد الى النهائي.



ثم انطلقت الجولة النهائية بمباراة قوية بين البحر الأحمر وجنوب سيناء، والتى اسفرت عن فوز البحر الأحمر بالجائزة.

كانت فعاليات الدورى الثقافي، انطلقت بين فرق المحافظات المشاركة فى المشروع وهى بين شباب 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، القاهرة.

ثم بدأت منافسات الجولة الأولى بين فريقي محافظتى القاهرة، والبحر الأحمر ، والتى انتهت بفوز البحر الاحمر بـ 80 نقطة مقابل 60، ليصعد الدور الثانى.

واقيمت الجولة الثانية بين فريقي محافظتى الوادي الجديد ومطروح، وفاز بها الوادي الجديد بـ100 نقطة مقابل 60، ليرتقي الى الدور الثاني.

أما الجولة الثالثة فكانت بين فريقي محافظتى أسوان وشمال سيناء، انتهت بفوز شمال سيناء 80 مقابل 50، ليصعد الى الدور الثاني.

بثّ الدوري الثقافي روح التنافس الإيجابي بين الشباب في المجالات الثقافية المختلفة، وتنمية مبدأ التعاون وروح الفرق بين شباب المحافظة الواحدة لتحقيق أهداف الملتقى.



من ناحية أخرى ، شهد قصر ثقافة الخارجة، اليوم، استكمال فعاليات الورش، وفي إطار الورش الفنية والحرفية التى يشهدها الملتقى، واصلت ورشة "الطرق على النحاس والنحت على الصدف" فعالياتها، حيث قام المدرب جلال عبد الخالق بتدريب الشباب على طريقة صنفرة لوحة النحاس وتجهيزها للتلميع النهائي، والتأكيد على الغائر والبارز في الصدف.





كما قامت رانيا المهدي مدربة ورشة "ديكوباج" باستكمال الرسم بطريقة عمل ملمس بارز بالمعجون باستخدام الاستنسل مع لصق الصور.

فيما نفذت شيرين محمد ورشة "الحلي"، حيث تعليم المشاركون طرق عمل الحظاظات بخيوط المكرمية والخرز، كما قامت تدريبهم على طرق تقفيل الإكسسوارات والحلي.

وفي ورشة" فن الأركت" أوضح أيمن السعدني كيفية عمل أشكال فنية متنوعة من الخشب، وقدم عماد إبراهيم ورشة "الخيامية" واستكملت المدربة هبة فرج في ورشة "الجلود" تدريب الشباب على عمل أشكال مختلفة من المحافظ والشنط والبورتفية الحريمي.

وواصل المخرج أحمد أبو عميرة خلال ورشة "المسرح" تدريب الشباب على النص المسرحي المقرر تنفيذه في ختام فعاليات الملتقى.

كما تضمنت الورش الفنية، ورشة "المونتاج" قدمها محمد إسماعيل، أوضح خلالها طرق معالجة ارتفاع وانخفاض الصوت لمقاطع الفيديو، موضحا كيفية تركيب الصوت مع الصور.

وفي ورشة "التصوير الفوتوغرافي" واصل المدرب طارق الصغير تدريب الشباب على طرق تصوير الفوتو سيشن للأفراد والمجموعات مع استخدام الأماكن والمناظر الطبيعية.

ويقام الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن. ودعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، وينظم بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.







