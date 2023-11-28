اعتقال 13 ضابطًا عسكريًا سيراليونيًا لمحاولتهم القيام بانقلاب

قال المتحدث باسم الحكومة السيراليونية، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات على الثكنات العسكرية والسجون الرئيسية في سيراليون كانت محاولة انقلاب فاشلة وأدت إلى اعتقال 13 ضابطا عسكريا.

وأضاف وزير الإعلام تشيرنور باه، في مؤتمر صحفي، حول الهجمات التي وقعت في الصباح الباكر والتي فاجأت قوات الأمن والسكان في العاصمة فريتاون التي عادة ما تكون سلمية يوم الأحد، إن المهاجمين حاولوا "الإطاحة بالحكومة المنتخبة في سيراليون".

وقال باه "هناك 13 ضابطا عسكريا رهن الاحتجاز حاليا ومدني آخرفي هذا الحادث نسميه الآن انقلابا فاشلا".

بعد أشهر من إعادة انتخاب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو لولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها في يونيو، أدت محاولة الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى زيادة التوترات السياسية في غرب ووسط أفريقيا.

وتصاعدت الانقلابات في المنطقة، حيث وقعت ثماني انقلابات عسكرية منذ عام 2020، بما في ذلك في النيجر والجابون هذا العام.

واستيقظ سكان فريتاون على أصوات إطلاق نار كثيف يوم الأحد عندما اقتحم مسلحون مستودع الأسلحة الرئيسي في أكبر ثكنة عسكرية في البلاد، والتي تقع بالقرب من الفيلا الرئاسية في جزء شديد الحراسة من المدينة.

كما استهدف المهاجمون بالعشرات سجنين في المدينة، بما في ذلك السجن المركزي حيث تم إطلاق سراح معظم السجناء البالغ عددهم أكثر من 2000، وفقًا للعقيد سليمان ماساكوي، القائم بأعمال رئيس هيئة الإصلاحيات في سيراليون.

وأشار وزير الإعلام، إلي إن مدنيا اعتقل أيضا على صلة بالهجوم، وإن أكثر من 100 من السجناء المفرج عنهم عادوا إلى السجون وسط مطاردة للمشتبه بهم الهاربين.

وسمع دوي إطلاق نار في العاصمة يوم الثلاثاء بينما حاولت قوات الأمن اعتقال أحد المشتبه بهم الهاربين. وقالت وزارة الإعلام في بيان "تم اعتقال الشخص المعني وهو الآن رهن الاحتجاز لدى قوات الأمن".

ولفت رئيس أركان الدفاع اللفتنانت جنرال بيتر لافاهون، في المؤتمر الصحفي، إلي ان العديد من المهاجمين كانوا إما مختبئين أو ما زالوا هاربين في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن مستودع الأسلحة لا يحتوي على دائرة تلفزيونية مغلقة، لكن المسؤولين يتحققون للتأكد من عدد الأسلحة المضبوطة. وقال لافاهون: "لقد تمكنا من استعادة مركبتين تحتويان على أسلحة وذخائر تم سرقتها".

بقي الكثيرون في فريتاون وفي جميع أنحاء البلاد في منازلهم يوم الثلاثاء، بعد أكثر من يوم من تخفيف الحكومة حظر التجول على مدار 24 ساعة إلى الإغلاق الليلي.

وشهدت سيراليون توترات سياسية منذ إعادة انتخاب بيو في انتخابات قالت المعارضة إنها مزورة لصالحه. وبعد شهرين من إعادة انتخابه، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على عدة أشخاص، من بينهم كبار ضباط الجيش الذين كانوا يخططون لاستخدام الاحتجاجات "لتقويض السلام".

ولا تزال غينيا المجاورة غير مستقرة سياسيا بعد انقلاب عام 2021. ولا تزال سيراليون نفسها تتعافى من حرب أهلية استمرت 11 عاما وانتهت قبل أكثر من عقدين من الزمن. ويبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، ويعتبرون من بين أفقر سكان العالم.

وأدانت الكتلة الاقتصادية الإقليمية لغرب أفريقيا التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - والتي تعد سيراليون عضوا فيها - الهجمات وأرسلت وفدا "لتقديم دعمها وتضامنها" لرئيس البلاد.