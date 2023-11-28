بشرى سارة.. استشاري تغذية: مريض السكر من النوع الثاني ممكن أن يتماثل للشفاء

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الوجبات السريعة تحتوي على بعض الإضافات التي تحبب أي شخص في تناوله، ولذلك من يتناول هذه الوجبات يكون حريص على تناولها، ولا يتذوق الطعام الذي يعد في المنزل.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، أن هناك عدة مسببات للإصابة بالسكر من النوع الثاني منها: التعديلات الوراثية التي أجريت على القمح، مشددًا على ضرورة أن يبعد مريض السكر عن تناول القمح قدر الإمكان، ويتناول الأرز أو البطاطس بدلاً من القمح، لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بالسكر وحساسية الأنسولين.

وأوضح أن بعض المخابز تضع على الخبر بعض الإضافات لتبيض الخبر، وهذه المادة تضعف خلايا البنكرياس، كما أن تناول السكر بكميات كبيرة لا يساهم فقط في الإصابة بالسكر، ولكنه يؤدي إلى الإصابة بعلامات الشيخوخة المبكرة.

ولفت إلى أن مريض السكر من النوع الثاني من الوارد أن تتحسن حالته، ومن الوراد التماثل للشفاء من هذا المرض إذا كانت الإصابة حديثة، وإذا كان وزن الشخص كبير، وقام بخفضه، فهذا سينعكس بصورة إيجابية على السكر.