استشاري تغذية: الاكتئاب يؤدي إلى زيادة الوزن بهذه الطريقة

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن بعض السيدات عندما تتعرضن للاكتئاب يتناولن الشوكولاتة، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن التحرك وتناول الوجبات بشكل معتاد من شأنه أن يؤدي إلى خفض الوزن في الشتاء بصورة أكبر من الصيف.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، أن الثلاجة تحتوي على ترموستات للحفاظ على درجة الحرارة، وجسم الإنسان يحتوي أيضًا على ترموستات لضبط درجة حرارة الجسم، معقبًا: "مهما كانت درجة حرارة الطقس، فدرجة حرارة جسم الإنسان واحدة".

ولفت إلى أن مخ الإنسان في فصل الصيف يُقلل إنتاج الطاقة ويُهدر بعضها، ويحدث تقليل إنتاج الطاقة من خلال ما يسمى بالخمول، وهذا هو أمر رباني حتى لا يتحرك الإنسان بصورة كبيرة، ويزيد من إنتاج الطاقة، ويزيد الجسم الفقد من خلال اتساع الأوردة لكي يفقد الإنسان جزءا من الطاقة.