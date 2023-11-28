صحي ويعمل علي سد الشهيه| طريقة عمل بسكويت بزيدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لجسمك، كما تشعرك بالشبع وقت طويل، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل بسكويت بزبدة الفول السوداني الصحي.









طريقة عمل بسكويت بزبدة الفول السوداني

المقادير

- زبدة الفول السوداني : كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- سكر : كوب

- دقيق : كوب (متعدد الاستعمالات)

- الفول السوداني : ثلاث أرباع الكوب (مجروش)

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : نصف كوب (+2 ملعقة كبيرة)

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينيّتين فرن بملعقتين الزبدة.

في وعاء، اخلطي نصف كوب الزبدة مع زبدة الفول السوداني جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، ثم أضيفي السكر تدريجياً مع الخلط.

أضيفي البيضة المخفوقة تدريجياً، مع الخلط بين كل إضافة، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

نخلي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح فوق العجينة، وأضيفي الفول السوداني المجروش، واعجني المكونات جيداً حتى تصبح العجينة طرية.

غطّي العجينة بالنايلون اللاصق، ثم ضعيها في الثلاجة لحوالي نصف ساعة لتتماسك.

قسّمي العجينة إلى 20 كرة متساوية.

ضعي كرات العجينة في صينيّتي الفرن المحضّرة، مع ترك مسافة بينها، ثم اضغطي عليها براحة يدك حتى تصبح مسطحة قليلاً.

أدخلي الصواني إلى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي صواني البسكويت من الفرن وضعيها جانباً حتى تبرد، ثم وزعي البسكويت في طبق التقديم وقدميه.