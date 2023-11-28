لم تكن حماس المقصودة.. نتنياهو يكشف الهدف الحقيقي من الحرب على غزة

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الهدف الحقيقي من العمليات العسكرية المستمرة ضد قطاع غزة، إذ لم تكن حركة حماس الهدف الأساسي من هذه العمليات.

وقال نتنياهو، إن الهدف من العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هو تجريد القطاع الفلسطيني من السلاح.

تجريد غزة من السلاح

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "بعد هزيمة حماس، يجب علينا أن نفعل شيئين: أولا، نقوم بتجريد غزة من السلاح، وثانيا، نقوم بنزع التطرف من غزة. بالضبط نفس الشيء تم القيام به في ألمانيا واليابان وغيرها".

وتابع "إسرائيل ستواصل محاربة حماس بعد تنفيذ اتفاقيات إطلاق سراح الرهائن لأن الحركة الفلسطينية، على حد قوله، تعتزم الهجوم علي إسرائيل مرة أخرى".

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال، قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.