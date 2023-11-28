الثلاثاء 28/نوفمبر/2023 - 08:16 م 11/28/2023 8:16:10 PM

للمرة الثانية تنجح مصر فى تمديد الهدنة فى غزة يومين، ما يعنى أن الجهود المصرية التى تقوم بها الدولة مستمرة، وستواصل هذه الجهود والمساعى الواسعة من أجل استئناف مفاوضات السلام بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولا أحد ينكر على الإطلاق الجهود التى تبذلها القاهرة للوصول إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة، والمدقق للأمور منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية البشعة على غزة، يجد الدور المصرى الكبير الذى تقوم به القاهرة فى هذا الشأن، ويأتى على رأسه إحباط مخططات إسرائيل والمجتمع الدولى والولايات المتحدة، التى ترمى إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال محورين الأول هو إفشال مخطط التهجير القسرى أو حل القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى سواء بالتهجير القسرى إلى سيناء أو الأردن.. أما المحور الآخر فهو التصدى لكل مخططات الإبادة للشعب الفلسطينى، ومنع دخول المساعات الإنسانية سواء كانت غذائية أو طبية أو وقوداً أو مياهاً وخلافه، ونجحت مصر فى ذلك بجدارة.

كما أكرر أن الدور المصرى بات واضحاً وصريحاً أمام المجتمع الدولى الذى تمت تعريته بشكل لم يسبق له مثيل وتم كشف الزيف الذى كان يتغنى به هذا المجتمع وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم رعاة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا تبين أنه وهم كبير يضحكون به على الدول الضعيفة، فأين هى حقوق الإنسان مثلاً من المجازر والمذابح البشعة الى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، وأين حقوق هذا الشعب الأعزل؟!.. هل مثلاً استطاع مجلس الأمن أن يوقف الحرب؟! وهل مثلاً تحرك هذا المجتمع الدولى من أجل تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلى إلى المحاكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بشعة ضد المدنيين العزل فى غزة والضفة الغربية؟! وللأسف الشديد لم يتحرك المجتمع الدولى ولا أمريكا، بل يؤيدون ويساندون المحتل الإسرائيلى على جرائمه البشعة فى حق الفلسطينيين والإنسانية جمعاء!!

ولذلك وجدنا الرؤية المصرية الثاقبة للتصدى لكل هذه المخططات الإجرامية البشعة، ويكون بذلك الدور المصرى قد حقق نصراً مؤزراً فى هذا الملف رغم كل حرب الإبادة التى تعرض لها الفلسطينيون، فمصر استطاعت أن تعيد بؤرة القضية الفلسطينية إلى ذروة الاهتامام العالمى، بعدما كانت تحلم إسرائيل بتصفية القضية أو حلها على حساب أطراف أخرى، وحقق الأشقاء الفلسطينيون نصراً مؤزراً بشكل لم يسبق له مثيل خلال هذه المرحلة، بإجبار إسرائيل على ضرورة الجلوس فى مفاوضات سلام فى المستقبل القريب، كما تم كشف الدور المخزى للمجتمع الدولى وأمريكا وتعرية حكومات الدول الكبرى أمام شعوبها، وقد ظهر ذلك واضحاً جداً من خلال المظاهرات التى اجتاحت العالم رافضة سياسة الكيل بمكيالين وانحازت انحيازاً واسعاً للأشقاء الفلسطينيين.

لقد خسر المجتمع الدولى وأمريكا تأييد الشعوب سواء كانت عربية أو غربية لأجيال طويلة بعد هذه المواقف المخجلة التى ظهرت للدنيا كلها. فلم تعد هناك مصداقية دولية فى أى شىء، خاصة فى ملفات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وخلاف هذا من أمور كثيرة كانوا يضحكون بها على العالم أجمع. والحقيقة أن الدور المصرى فى هذا الأمر ينم على الرؤية الصحيحة والثاقبة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.. وبات الآن الحل الأمثل هو ضرورة استئناف مفاوضات السلام وحل الدولتين لضمان استقرار حقيقى فى المنطقة والإقليم بل وفى العالم كله الذى تتأثر مصالحه المختلفة بسبب أفعال وتصرفات المحتل الإسرائيلى الغاشم.