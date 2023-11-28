رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يواصل متابعة المعاهد المرشحة للجودة والاعتماد

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء متابعاته للمعاهد المرشحة لنيل اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بحضور الدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة بالمنطقة.

تفقد الدكتور حمادي معاهد شندويل البلد الابتدائي التابع لإدارة المراغة الأزهرية، مباني عنيبس الابتدائي ، فتيات نزة المحزمين الإعدادي الثانوي التابعين لإدارة جهينة الأزهرية.

أكد الدكتور حمادي، حرص المنطقة التام على دعم المعاهد المرشحة للجودة ومراجعة المعايير والاشتراطات اللازمة لنيل الاعتماد، موضحاً أن منطقة سوهاج تخطو بقوة في زيادة عدد المعاهد الحاصلة على الجودة والاعتماد على مستوى المناطق الأزهرية.

وفى سياق جولته بجهينة افتتح رئيس المنطقة المعرض الفني للتربية الفنية والخط العربي لمعاهد إدارة جهينة، بحضور الدكتور محمود ماهر موجه عام التربية الفنية، استعرض الدكتور حمادي الأعمال الفنية، معرباً عن إعجابه بمستويات أعمال الطلاب وحسن تنظيم المعرض ، داعياً الطالبات للتعبير عن مواهبهم الفنية ومواصلة التفوق الدراسي لتحقيق أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.