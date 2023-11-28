ثقافة شرم الشيخ تستقبل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بضرورة الحرص علي تنفيذ الانشطة الثقافية الفعالة والايجابية التي تساعد في الحراك الثقافي للمجتمع وتفعيل خطط المتابعة والمرور علي المواقع الثقافية المختلفة وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني

قامت اليوم أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي بتفقد قصر ثقافة شرم الشيخ مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28/11/2023 بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج، وذلك ضمن جولتها المستمرة بالمرور علي المواقع والفروع الخمس لاقليم القناة وسيناء الثقافي

حيث كان في استقبالهم أميمة اسماعيل مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ.

وذلك لمتابعه الانشطه والفعاليات الفنية والثقافية المنفذه ومتابعة سير العمل وانضباطة والنظر في احتياجات القصر من اعمال الصيانة والتطوير.

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