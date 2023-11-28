الأردن يهنئ السعودية على فوزها باستضافة "إكسبو 2030"

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة العربية السعودية، بمناسبة فوزها المستحق في استضافة "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، الذي يعد إنجازًا عربيًا كبيرًا يفتخر به الأردن والعرب جميعًا.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قد شارك، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة 173 للجمعية العامة للمكتب الدولي BIE-Paris، في إطار دعم المملكة لترشيح عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، في انتخابات إكسبو العالمي 2030.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، أن هذا الفوز يعتبر تتويجًا للنجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وشاهدًا على قدرتها المتميزة في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية الهامة، والتي أصبحت محط التقدير والإعجاب في شتى أنحاء العالم.

وفي سياق متصل أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من معرض "إكسبو 2030" بمدينة الرياض، والإسهام بأداء دور فاعل وإيجابي لغدٍ مشرق للبشرية من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكب الأرض.

جاء ذلك عقب إعلان المكتب الدولي للمعارض، اليوم /الثلاثاء/ فوز ملف المملكة باستضافة المعرض خلال الفترة من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031، حيث رفع الأمير محمد بن سلمان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهذ المناسبة، معربا عن شكره للدول التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وقال الأمير محمد بن سلمان إن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، الذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدا منها، مشيرا إلى أن استضافة المعرض ستتزامن مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030؛ كما يعد المعرض فرصة رائعة تشارك الرياض العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة.

وأكد ولي العهد السعودي جاهزية الرياض لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة.