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د. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ويكشف محاور برنامجه الانتخابي (فيديو)
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تهنئ السعودية لفوزها باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام 2030

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة الرياض.

وأكدت مصر في بيانها على ثقتها في قدرة الأشقاء في المملكة على تنظيم هذا الحدث الهام، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية الهامة التي نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمها.

وشددت مصر على أن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم هذا الحدث الدولي الهام في الجولة الأولى للاقتراع، يعكس مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنية للشعب السعودي الشقيق دوام التوفيق والترقي.

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