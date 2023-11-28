ولي العهد السعودي: عازمون على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من معرض "إكسبو 2030"

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من معرض "إكسبو 2030" بمدينة الرياض، والإسهام بأداء دور فاعل وإيجابي لغدٍ مشرق للبشرية من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكب الأرض.

جاء ذلك عقب إعلان المكتب الدولي للمعارض، اليوم /الثلاثاء/ فوز ملف المملكة باستضافة المعرض خلال الفترة من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031، حيث رفع الأمير محمد بن سلمان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهذ المناسبة، معربا عن شكره للدول التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وقال الأمير محمد بن سلمان إن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، الذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدا منها، مشيرا إلى أن استضافة المعرض ستتزامن مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030؛ كما يعد المعرض فرصة رائعة تشارك الرياض العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة.

وأكد ولي العهد السعودي جاهزية الرياض لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة.