هموم وطن

الثلاثاء 28/نوفمبر/2023 - 07:44 م 11/28/2023 7:44:42 PM

لك أن تتخيل معى ان يطلب من منظمة أو فصيل يعمل تحت الأرض، الاستعداد لهدنة تشرف عليها عدة دول بالإضافة إلى الصليب الأحمر، بموجبها تسليم أسرى لعدو متربص ومتغطرس يبحث عن أعضائها على مدار ٥٠ يوما بكافة الوسائل التدميرية، وكأنه يبحث عن إبرة فى كوم قش، ورغم ذلك تلتزم هذه المنظمة باختيار الأسرى الذين تنطبق عليهم شروط الاتفاق وتسليمهم بأبهى صورة، دون انتقاص من حقوقهم أو تعريض حياتهم للخطر، وتنجح فى المفاوضات التى سبقت الهدنة، واستطاعت ان تفاوض عدوا متغطرسا يبول على اتفاقياته ولا يعير لها أى اهتمام، ويستطيع رغم كل التحديات ان يخفى خطته فى تسليم الأسرى، الذين لم يستطيعوا ان يدلوا بأية معلومات عن أماكن الأسر أو الاحتجاز، فى نفس الوقت الذى قامت فيه إسرائيل بتسيير طائرات مسيرة على ارتفاعات يصعب رؤيتها للتجسس على حماس ومعرفة أماكن الاحتجاز، وتكتشف المنظمة هذه اللعبة الدنيئة وتوقف تسليم الأسرى حتى تلتزم إسرائيل بالبنود المتفق عليها، وتوقف هذه المسيرات، ولم تكن المسيرات وحدها هى خطة إسرائيل فى اكتشاف أماكن التسليم والتسلم، فهناك عمليات مخابراتية تسير جنبًا إلى جنب مع المراقبة بالقمر الصناعى، وغيرها من الوسائل الحديثة، فى محيط لا تزيد مساحته على ٣٦٠ كيلو مترًا مربعًا وهى مساحة غزة بالكامل، وليس الشمال فقط الذى تتم فيه المعارك الضارية ليلاً ونهارًا.

ورغم كل هذه التحديات تلتزم حماس ببنود الهدنة وتنجح فى تسليم الأسرى دون ان تكتشف إسرائيل أماكن احتجازهم رغم تصريحاتها المستفزة بقدرتها على التعامل مع أية أهداف بالشرق الأوسط بأكمله.

لقد اثبتت حماس استحقاقها لقب دولة بكل ما تتمتع به الدولة من امكانيات عسكرية ومخابراتية وتفاوضية، عندما قايضت (الأسير الإسرائيلى بثلاثة فلسطينيين) فى الوقت الذى تراجع فيه الكيان الصهيونى إلى ما يشبه العصابة الخائبة والخائنة، والتى فشلت فى الوصول إلى الأسرى على مدار ٥٠ يومًا بمعاونة قوات النخبة أو قوات دلتا الأمريكية التى أتت خصيصًا لهذا الأمر، وأثبتت فشلها عندما حاصرتهم حماس وأسرت البعض وقتلت البعض الآخر، وأصبحت سمعة بايدن فى الحضيض وتهكم عليه ترامب، عندما خلت اسماء الأسرى من الأمريكان، معربًا عن استهزائه بخصمه الذى اعتبرته حماس لا شىء.

أرى من وجهة نظرى ان الهدنة المحددة بأربعة أيام سبقها ما يقرب أربعة أشهر من الاعداد والتخطيط، رغم ان المعركة لم يمر على اندلاعها سوى ٥٠ يومًا فقط.

الواقع السياسى يؤكد بعد هذا النضج السياسى والعسكرى ان حماس تتمتع بكيان دولة وليس منظمة، لذلك تخشى إسرائيل من استمرارها بعد الحرب، لأنها بالعربى ستكتب شهادة وفاتها بخط يدها عندما تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة، لأنها لم تقدر على تقويض حماس وهى جزء من فلسطين، فما بالنا بباقى الحركات التى تعمل جنبا إلى جنب مع حماس داخل فلسطين والأراضى المحتلة، الواقع يؤكد ان خريطة المنطقة ستتغير بالكامل والله أعلم.