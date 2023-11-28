الثلاثاء 28/نوفمبر/2023 - 07:38 م 11/28/2023 7:38:26 PM

إننى أتوجه بنصيحة إلى الكيان الصهيونى بسرعة عودته إلى بولندا وألمانيا بلدهم الأصلى وترك أرض فلسطين لأهلها وليذهبوا بكرامتهم قبل أن يأتى اليوم الذى لن يكون لهم كرامة، فهؤلاء الذين احتلوا فلسطين بالحديد والنار بوعد بلفور المشئوم 1917 وتم التخطيط والتمهيد من إنجلترا لتجعل لهم وطناً فى فلسطين ليكونوا شوكة فى ظهر العرب جمع الصهاينة أنفسهم من كل دول العالم ليكونوا دولة إسرائيل التى جاء أبناؤها من كل أصقاع العالم فهى دولة ليس لها أب شرعى عاجلاً أم آجلاً سيعودون إلى بلادهم لأنهم لن يذوقوا الاستقرار فى أرض فلسطين الطاهرة ومهما كان من قوة المساندة من انجلترا وأمريكا وغيرهم لإسرائيل فذلك لن يستمر طويلاً. إن شعوب العالم ستزلزل الأرض فى أمريكا وبريطانيا وغيرهما لأنه لا بد للحق أن ينتصر ولا ننسى أن الصهيونية العالمية ليس لديها مبادئ أو إنسانية ولذلك تجد اليهود المتدينين لا يرضون بما تفعل اسرائيل الصهيونية، والنقطة الأهم فى رحيل بنى صهيون عن فلسطين هى اتحاد العرب ليكونوا قوة تخيف الدول المساندة للإسرائيل فيتخلوا عنها لتسقط إسرائيل بعد ذلك والله سبحانه وتعالى قادر على دحرهم من فلسطين ليعود الأقصى مزدهراً وفلسطين حرة أبية ويفر الصهاينة بلا رجعة إن شاء الله.