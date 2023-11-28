مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.20 %، بواقع 19.670 نقطة، لينزل إلى مستوى 10007.210 نقاط.

الأسهم القطرية

وجرى خلال جلسة الأسهم القطرية، اليوم، تداول 131 مليونًا و503 آلاف و463 سهمًا، بقيمة 413 مليونًا و 75 ألفًا و369.247 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15 ألفًا و680 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585 مليارًا و490 مليونًا و808 آلاف و480.850 ريالًا، مقارنة بـ585 مليارًا و803 ملايين و515 ألفًا و277.030 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على ارتفاع

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بمقدار 6.6 نقاط ، ما نسبته 0.14 %، ليصل عند مستوى 4632.80 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4626.20 نقطة.

وبلغت قيمة تداول الأسهم فى مسقط نحو 5 ملايين و500 ألف و598 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 26.2 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4 ملايين و359 ألفًا و172 ريالًا عُمانيًّا، بينما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.028 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.85 مليار ريال عُماني.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بنحو 20.18 نقطة , ليقفل عند مستوى 11100.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 207 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسهم السعودية : وفرة، وسليمان الحبيب، وأسمنت اليمامة، والمواساة، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الآمار، وسلامة، وتكافل الراجحي، والعبداللطيف، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.36% و3.90% .

فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : أمريكانا، وبن داود، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، وسليمان الحبيب، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، مرتفعاً 371.89 نقطة ليقفل عند مستوى 24631.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.