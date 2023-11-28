عاجل
د. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ويكشف محاور برنامجه الانتخابي (فيديو)
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة": الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير شعبنا بالتهجير

مندوب فلسطين الدائم
مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة

أكد مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، رياض منصور، أن هناك 15 ألف مواطن فلسطيني استشهدوا في غزة ونحو 80% من سكان القطاع تحولوا إلى لاجئين ونازحين.

كلمة مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة

 

txt

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا سلام في المنطقة بدون حل للقضية الفلسطينية

txt

فلسطين: نحو مليوني دولار خسائر يومية في الإنتاج الزراعي بغزة بسبب العدوان

وأوضح “منصور”، خلال كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

 

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير، مؤكدًا أن العدالة في فلسطين تعني انتصار النظام القائم على العدالة الذي انتصر على الافلات من العقاب لإسرائيل، كما أنها تعني ايضًا أن الحرية والتسوية السلمية والتعايش انتصرت على التمييز.

 

وأضاف أن العدالة في فلسطين يعني الانتصار بالمبادئ للمساوة كبشر وكأمم، مشددًا على أنه لابد من مواصلة العمل لتحقيق العدالة والسلام والأمن الذي يحتاجه الشعبي الفلسطيني والإسرائيلي، معقبًا: "نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت".

مواد متعلقة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا سلام في المنطقة بدون حل للقضية الفلسطينية

عضو مجلس الشيوخ الفرنسي: يجب أن تحظر أوروبا أنشطة جماعة الإخوان

عضو الشيوخ الفرنسي: مستقبل إسرائيل على المحك الآن (فيديو)

متحدث الخارجية الأمريكية: لا نتواصل مباشرة مع حماس

متحدث الخارجية الأمريكية: نأمل من اجتماع الدوحة إطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة

رئيس القدس للدراسات: مصر حجر السياسة في المنطقة بأكملها وتعمل لتحقيق الاستقرار

متحدث "الصحة": واحدة من كل 5 نساء على الصعيد العالمي يتعرضن للعنف

مستشار وزير التموين الأسبق: نكرر تجربة التسعيرة الجبرية للأرز مع السكر رغم عدم نجاحها

الجريدة الورقية