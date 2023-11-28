مندوب فلسطين بالأمم المتحدة": الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير شعبنا بالتهجير

أكد مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، رياض منصور، أن هناك 15 ألف مواطن فلسطيني استشهدوا في غزة ونحو 80% من سكان القطاع تحولوا إلى لاجئين ونازحين.

كلمة مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة

وأوضح “منصور”، خلال كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير، مؤكدًا أن العدالة في فلسطين تعني انتصار النظام القائم على العدالة الذي انتصر على الافلات من العقاب لإسرائيل، كما أنها تعني ايضًا أن الحرية والتسوية السلمية والتعايش انتصرت على التمييز.

وأضاف أن العدالة في فلسطين يعني الانتصار بالمبادئ للمساوة كبشر وكأمم، مشددًا على أنه لابد من مواصلة العمل لتحقيق العدالة والسلام والأمن الذي يحتاجه الشعبي الفلسطيني والإسرائيلي، معقبًا: "نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت".