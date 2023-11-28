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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا سلام في المنطقة بدون حل للقضية الفلسطينية

المندوب الدائم لفلسطين
المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، أن لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على أن حرية الفلسطينيين وليس مزيد من الاحتلال هي مسار السلام والأمن للجميع، لا يمكن أن يستمر انتهاك ومحو حقوق الفلسطينيين، إذ أنها حقوق غير قابلة للتصرف كما لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير والحق بالحياة والحق بحياة كريمة بسلام واستقرار في أرضنا فلسطين.

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وأشار “منصور”، خلال كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن لا يمكن ان تكون فلسطين الاستثناء عن سيادة القانون وقاعدة التمتع بالحقوق الإنسانية، يجب أن يكون هدف الجهود منع مجازر إضافية ووضع حد لهذا الهجوم على وجود الأمة الفلسطينيية، لابد بالتوازن أن يتم تحضير لجهد جماعي غير مسبوق ينهي الاستعمار والاحتلال وينهي الفصل العنصري ويحقق السلام.

 

وأضاف أن حل الدولتين يستوجب دولة فلسطينية قوية مستقلة وذات سيادة عند حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن من يؤيدوا هذا الحل لابد أن يتصرفوا في وجه الاستعمار الذي يقتل كل الأفق ويجب أن يعترفوا بدولة فلسطيني ويتاح لفلسطين عضوية بالأمم المتحدة وتعزيز السيادة على أرضها.

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