فلسطين: نحو مليوني دولار خسائر يومية في الإنتاج الزراعي بغزة بسبب العدوان

قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، إن الخسائر اليومية في الإنتاج الزراعي نتيجة توقف عجلة الإنتاج، بسبب تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تقدر بنحو مليوني دولار أمريكي.

وأوضح الجهاز في تقرير اليوم الثلاثاء أن الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي، نتيجة توقف عجلة الإنتاج وتتضاعف قيمة الخسائر عند احتساب الدمار في قيمة الأصول، والممتلكات الزراعية، وتجريف المساحات الزراعية، ما سيضاعف قيمة الخسائر الكلية.

وأضاف أن تقديرات مختلفة صادرة عن قطاع غزة حول القطاع الزراعي تشير إلى أن إجمالي الخسائر الزراعية قد يتعدى 180 مليون دولار، في ظل إتلاف الاحتلال خلال عدوانه الأخير لآلاف الأشجار، وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة إضافة إلى قطاعات إنتاجية أخرى، وذلك من خلال مساهمته في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى مساهمة هذا القطاع في توفير العمالة والتخفيف من حدة البطالة، إذ بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة نحو 11% لعام 2022.

وبلغ عدد الحيازات الزراعية في قطاع غزة 24,754 حيازة زراعية، أي ما نسبته 17.6% من إجمالي الحيازات الزراعية في فلسطين وبلغ عدد الحيازات الزراعية في محافظة شمال غزة 6,112 حيازة أي ما نسبته 24.7% من إجمالي الحيازات الزراعية في قطاع غزة، حيث إن 99.7% من الحيازات هي حيازات أسرية، في حين أن 74.2% من الحيازات تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة (أقل من 3 دونمات). أما فيما يتعلق بمتوسط حجم الحيازة الزراعية فبلغ 3.6 دونم.

كما يشكل عدد الحائزين الزراعيين في محافظة شمال غزة 5,957 حائز أي ما نسبته 24.5% من إجمالي الحائزين الزراعيين في قطاع غزة وذلك خلال العام الزراعي 2020 /2021 في المقابل يعتبر الغرض الأساسي للإنتاج لحوالي 73.4% من الحيازات الزراعية هو للبيع.

وأشارت نتائج التعداد الزراعي لعامي 2020 /2021 إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في قطاع غزة بلغت حوالي 117 ألف دونم، منها 32% في خان يونس، و29% في شمال غزة.

كما تقدر المساحات المزروعة في شمال غزة حوالي 34 ألف دونم وهي التي تعرضت للتجريف والتدمير، إضافة إلى عدم صلاحية الجزء الأكبر منها للزراعة بالنظر إلى كمية المتفجرات التي ألقيت عليها.

وبلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي في قطاع غزة خلال عام 2022 حوالي 575 مليون دولار أمريكي موزعة بنسبة 54% للإنتاج النباتي من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي (16.7% للبستنة الشجرية، و69.7% للخضراوات، و13.6% للمحاصيل الحقلية)، وبلغت النسبة 46% للإنتاج الحيواني (52% للحوم، و26% للسمك).

وفقدت العديد من الأسر مصدر الرزق لديها من الثروة السمكية، نتيجة تدمير قوارب الصيد.