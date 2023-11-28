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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال منع إدخال شاحنة وقود لشمال قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

 

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال شاحنة وقود إلى شمال قطاع غزة.

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وأشارت الجمعية - في بيان صحفي - إلى أنها حاولت إدخال شاحنة وقود، بالإضافة إلى 31 شاحنة مساعدات إنسانية تحتوي مواد غذائية وماء ومواد إغاثية إلى مدينة غزة والشمال، إلا أن قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، منعت إدخال شاحنة الوقود.

وأوضحت الجمعية أن إدخال شاحنة الوقود كان يهدف إلى تعزيز عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر العاملة في شمال القطاع وعددها سبع مركبات، حيث أنها مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود. 

وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان، أسماء الدفعة الخامسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم، الليلة ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

وتضم القائمة 15 مُعتقلة و15 طفلاً، وستفرج المقاومة في قطاع غزة قبل ذلك عن امرأتين وطفل إسرائيليين.

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