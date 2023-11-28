"أوقاف أسيوط" تنظم الأسبوع الثقافي بعنوان "الصدق في القول والعمل"

أقيمت لليوم الثاني في عدد 21 مسجدًا من مساجد إدارات أوقاف أسيوط فعاليات الأسبوع الثقافي تحت عنوان "الصدق في القول والعمل" فرصة مهمة لتعزيز القيم الإيجابية والتصالح مع المجتمع. حضر الفعالية مديرو الإدارات وعلماء وزارة الأوقاف، وجمع غفير من رواد المساجد، وتمت الفعالية برعاية الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

أكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط بأن فعاليات الأسبوع الثقافي تهدف إلى تعزيز مفهوم الصدق في القول والعمل بين المسلمين وتعزيز قيم الأمانة والصدق والتزام الفرد بواجباته الدينية والاجتماعية. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الثقافي والتربوي في المجتمع الإسلامي.

وأضاف الدكتور عاصم بأن فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي تضمنت محاضرات دينية وثقافية وورش عمل تفاعلية تهدف إلى تعزيز المعرفة والتوعية بأهمية الصدق في الحياة اليومية. وقد استفاد الحضور من مجموعة متنوعة من المواضيع التي تمس القضايا الاجتماعية والأخلاقية، من خلال التركيز على أهمية الصدق في النيّة والقول والعمل.

وأشار الدكتور عاصم بأن الفعالية تميزت بتفاعل واضح ومشاركة فاعلة من قبل الحضور، حيث استفادوا من المحاضرات والنقاشات لتطوير أنفسهم وتحسين سلوكهم اليومي. وقد تم تكريم المشاركين البارزين الذين أظهروا الصدق في القول والعمل عبر جوائز تقديرية نالت استحسان الجميع.

وأوضح الدكتور عاصم بأن فعاليات الأسبوع الثقافي تعكس التزام وزارة الأوقاف بتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة وتعزيز الترابط الاجتماعي في المجتمع. وتشكل هذه الفعالية مصدر إلهام للمشاركين وتشجعهم على اعتماد الصدق والنزاهة في حياتهم اليومية.

وأكد الدكتور عاصم بأن فعاليات الأسبوع الثقافي تعد تحت عنوان "الصدق في القول والعمل" فرصة قيمة لتوعية المجتمع بأهمية الصدق والأمانة في الحياة اليومية، وتعزيز قيم العدالة والاحترام في المجتمع. نتطلع إلى مزيد من الفعاليات المماثلة في المستقبل لبناء مجتمع مترابط ومتحضر قائم على القيم الإسلامية.

وتم خلال الندوة مناقشة أهمية ترسيخ قسم المواطنة في المجتمع، وكيفية تعزيز قيم الصدق في القول والعمل.

وفي إطار الأسبوع الثقافي، تم تنظيم ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تعزيز مفهوم الصدق في القول والعمل. شارك في هذه الورش عدد من الأئمة والدعاة المعروفين في المساجد المشاركة في الأسبوع الثقافي، حيث تم تبادل الخبرات والمعرفة في هذا الجانب.

وتم أيضًا عقد ندوات تثقيفية حول موضوع الصدق في القول والعمل، استهدفت جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والمرأة والأطفال. تم توزيع ورقات ومواد توعوية في مساجد الإدارات المشاركة والمدارس والمنظمات الأهلية، لتعزيز الوعي بأهمية الصدق في الحياة اليومية وتعزيز القيم الأخلاقية والإيمانية.

وعبر المشاركون في فعاليات الأسبوع الثقافي عن استحسانهم لهذه المبادرة والتزامهم بتعزيز قيم الصدق في القول والعمل في حياتهم الشخصية والاجتماعية. وأكدوا على أهمية تعزيز هذه القيم في المجتمع لتحقيق التقدم والتطور والتعايش السلمي.

وفي ختام الأسبوع الثقافي، تم تكريم الجهات المشاركة والمساجد المنظمة لهذه الفعاليات، وتحفيزهم على مواصلة العمل الإيجابي في تعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.

وبهذا، يكون الأسبوع الثقافي تحت عنوان "الصدق في القول والعمل" قد شكل فرصة للحوار والتوعية والتعاون بين مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية وقادة المجتمع، بهدف تعزيز قيم الصدق والأمانة في الحياة الشخصية والاجتماعية. ونأمل أن تستمر مثل هذه الفعاليات في إبراز وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة للجميع.