السعودية تؤكد التزامها بالتعاون مع جميع الدول لإقامة معرض إكسبو الدولي 2030

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التزام المملكة الثابت بالتعاون مع جميع الدول لإقامة معرض "إكسبو الدولي 2030" تحت شعار معرض "يبنيه العالم من أجل العالم"، مشيرا إلى تقديم بلاده لحزمة تسهيلات واسعة النطاق تبلغ قيمتها 348 مليون دولار لمجموعة من 100 دولة مؤهلة.

جاء ذلك في كلمة المملكة، اليوم /الثلاثاء/، خلال رئاسته لوفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 173 للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يتم من خلاله التصويت لتحديد الدولة الفائزة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وتقدم الأمير فيصل بالشكر والتقدير إلى 130 دولة التي أعلنت دعمها لملف المملكة، مشيدا بجميع الملفات التي تم عرضها اليوم من قبل الدول المنافسة، منوها بأن عام 2030 يأتي عند منعطف حرج عند تقاطع ثلاثة معالم حاسمة وهي معرض إكسبو 2030، وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030، مؤكدا حرص المملكة على تسريع التقدم على الجبهات الثلاثة والعمل الجاد لتنمية اقتصادها وتحويله.