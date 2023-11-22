السعودية تكشف موقفها من اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

قالت "وزارة الخارجية السعودية"، إن المملكة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء.

وأكدت الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، أنها تجدد الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي، "ميخائيل بوغدانوف"، بحث مع سفير السعودية لدى موسكو، عبد الرحمن الأحمد، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال تبادل وجهات النظر حول أجندة الوضع في الشرق الأوسط، تم التركيز بشكل رئيسي على قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة، على ضوء نتائج اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم 21 نوفمبر مع وفد من وزراء خارجية عدد من دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود".