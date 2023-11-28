وصول أحمد خالد صالح عزاء الراحل طارق عبدالعزيز

وصل الفنان أحمد خالد صالح، عزاء الراحل طارق عبدالعزيز، والذي وافته المنية أول أمس الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة.

أحمد خالد صالح من عزاء طارق عبدالعزيز

توافد النجوم على عزاء طارق عبدالعزيز

وكان النجم أحمد السقا من أوائل الحاضرين في عزاء طارق عبدالعزيز، والذي يقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

رحل في هدوء الفنان الخلوق طارق عبدالعزيز، مساء أول أمس الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة، وشُيعت جنازته أمس الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور مجموعة كبير من الفنانين، وأبرزهم:" أشرف زكي، حماده هلال، محمد هنيدى، شريف منير، مصطفى قمر، إياد نصار، داليا مصطفى، أيتن عامر ".

وجاء ضمن الحضور أيضًا كل من: أحمد رزق، حمزة العيلى، أحمد الشامي، أحمد خالد صالح وهنادى مهنى، أشرف زكى، أحمد داش، سامح الصريطى، سليمان عيد، علاء مرسي، نهال عنبر، سلوى محمد علي، يوسف عثمان، عمر طلعت زكريا، جمال العدل، محمد العدل، محمد رياض، أيمن عزب، إيهاب فهمي وآخرون.

طارق عبدالعزيز

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبدالعزيز

روى الفنان شريف منير، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز، الذي غيبه الموت أول أمس أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين".

وقال شريف منير:" كنا بنصور في فيلا في أكتوبر والمفروض الفيلا دي كانت ديكور طارق اللي بيلعب شخصية شريف، وكنا من الساعة 11 الصبح بنشتغل، وهو كان موجود وفي حالة تألق عالية جدًا وحالة نفسية كويسة جدًا، ونشيط وبيهزر وكل حاجة كانت طبيعية ".

وأضاف "منير":" وفي مشهد كنا أمام بعض ومعانا ممثلة شابة، عملنا بروفة وبعدين صورنا أول مرة الشوت، وعيدنا المشهد تاني وقبل ما نقول أكشن طارق جيه ناحيتي والمفروض يروح تجاه الباب، أنا شوفت لونه بيروح وبعدين فجأة سند عليا وقعد على كرسي وسند دماغه، وقالي مش قادر أقف على رجلي.

وتابع:" وفي مشهد كنت بعمله معاه ومع ممثلة شابة اسمها نانسي، عملنا بروفة وبعدين صورنا أول مرة الشوت، وبعدين طارق رفعت طلب نعيده مرة كمان، ووقفنا وجاهزين، قبل ما نقول أكشن طارق جيه ناحيتي والمفروض يروح تجاه الباب، أنا شوفت لونه بيروح وبعدين فجأة سند عليا وقعد على كرسي وسند دماغه، وقالي مش قادر أقف على رجلي ".

صابرين: طارق عبدالعزيز كان مش مبسوط بسبب أحداث غزة

وقالت الفنانة صابرين خلال تصريحات صحفية:" طارق عبد العزيز شخص طيب جدًا، وكان آخر مكالمة بيقولي مش مبسوط من اللي بيحصل في غزة وملوش نفس يشتغل ".

وأضافت:" موت طارق عبد العزيز صدمة كبيرة لينا كلنا، واشتغلنا مع بعض كتير وكان آخر عمل ما بينما مسلسل اعمل إيه، وكان كويس جدًا ومفيش أي حاجة ربنا يرحمه ويرحم جميع أمواتنا ".

عزاء الراحل طارق عبدالعزيز

يقام عزاء الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في مسجد الشرطة بنطقة الشيخ زايد قاعة الرزاق، والذي رحل عن عالمنا مساء الأحد الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال تصويره أحد أعماله .

شُيعت أمس الإثنين، جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، وحرص نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة التي أقيمت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جنازة الفنان طارق عبدالعزيز

معلومات عن طارق عبدالعزيز

ممثل مصري من مواليد محافظة سوهاج عام 1968، تخرج في كلية الحقوق عام 1991، عمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، بدايته كان في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زميليه بكلية الحقوق خالد الصاوي وخالد صالح، وفرقة الورشة مع حسن الجريتلي، عمل في العديد من الأعمال إلى أن بدأ مسيرته برفقه صديقه محمد هنيدي بفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها (فيلم ثقافي) إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم (أصحاب ولا بيزنس) وتوالت الأعمال إلى فيلم (اشتباك).

ومن أهم أعماله الدرامية (رجل من هذا الزمان ) الذي جسد من خلاله شخصية الزعيم مصطفى النحاس للمخرجة إنعام محمد علي، وشخصية بدير من مسلسل (موعد مع الوحوش)، ومسلسل (أستاذ ورئيس قسم) مع الزعيم عادل إمام.