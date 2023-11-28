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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الجزائري يجدد دعم بلاده لكفاح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون

جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التأكيد على دعم بلاده الثابت لكفاح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في سبيل استرجاع كافة حقوقه غير القابلة للتصرف.

 

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الرئيس التركي يزور الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون

 

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأوردتها الرئاسة الجزائرية في بيان.

وحيا تبون، خلال هذه الكلمة، الشعب الفلسطيني الصامد رغم كل الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها والمحاولات اليائسة لتصفية قضيته والإجهاز على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي كل يضع حد للاحتلال وينهي مأساة الأشقاء الفلسطينيين، مستذكرًا التضحيات الجسيمة للشعب الفلسطيني ومعاناته الطويلة من المكائد والمحن التي استهدفت أرضه ووحدته ومقدساته.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي فشل في إطفاء شعلة النضال والكفاح في قلب هذا الشعب الصامد يحاول هذه المرة من خلال ارتكاب جرائم شنيعة من مصاف الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري وجرائم الإبادة إلى إزالته وجوديا.

وتابع قائلاً إن كل هذا يحدث في وقت يظهر فيه المجتمع الدولي وأجهزة منظمات الأمم المتحدة فشلاً معيبًا وخطيرًا في إيقاف آلة الحرب الجنونية المسلطة على شعب أعزل، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يضع على عاتق دعاة السلام العادل من الدول مسؤولية بذل المزيد من الجهود والعمل على إعلاء مبادئه ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

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