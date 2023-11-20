الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس التركي يزور الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون

أردوغان و تبون
أردوغان و تبون

 

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى الجزائر، غدًا الثلاثاء؛ تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

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ومن المقرر أن يعقد الرئيسان الجزائري والتركي محادثات ثنائية منفردة وموسعة مع وفدي البلدين؛ لبحث دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، من خلال حزمة مشاريع استثمارية واقتصادية.

كما ستتناول هذه الزيارة عددا من الموضوعات السياسية والأمنية الطارئة على الساحة الإقليمية والدولية؛ وأبرزها القضية الفلسطينية، وسبل حشد الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد قام بزيارة إلى تركيا، سبتمبر الماضي؛ لبحث التحضيرات الخاصة بالقمة المقبلة التي ستجمع الرئيسين التركي والجزائري، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان سابق.

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