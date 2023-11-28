إيمان كريم تشارك أطفال مؤسسة "دنيتنا لصناع التحدي" يومهم الدراسي والترفيهي (شاهد بالصور)

شاركت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، مع وفد من الأساتذة وطلاب جامعة 6 أكتوبر، في زيارة مؤسسة "دنيتنا لصناع التحدي" بالشيخ زايد، وذلك تفعيلًا لدور المجلس في ضوء اختصاصاته الرامية إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتقديم التوعية اللازمة لهم.

تفاصيل زيارة إيمان كريم لمؤسسة "دنيتنا لصناع التحدي"

وجاءت زيارة د. إيمان كريم بهدف دعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الإعاقة في إطار خطة الجامعة لخدمة المجتمع المحلي من ناحية، وتفعيل بروتوكول التعاون القائم بين المجلس القومي للإعاقة وجامعة 6 أكتوبر من ناحية أخرى، وتزامنًا مع احتفالات مصر والعالم والمجلس باليوم العالمي لحقوق ذوي الهمم.

وبدورها، أكدت المشرف العام على المجلس على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في التوعية والتعامل مع ذوي الإعاقة وذويهم وتأهيلهم للدمج المجتمعي، وكذلك الدور المؤثر للجامعات في توعية المجتمع بأسس وآليات التعامل معهم.

كما أشارت إلى أهمية توعية طلاب الجامعات بالمشاركة الإيجابية في الانشطة المجتمعية ومنها المشاركة مع ذوي الإعاقة، والتي تجسدت في مشاركة أطفال مؤسسة "دنيتنا لصناع التحدي" اليوم الدراسي والترفيهي والتعرف على الأنشطة الموجودة وبرامج التأهيل المقدمة وكيفية دعم الأطفال ذوي الإعاقة.

وفي الوقت نفسه، نوهت د. إيمان كريم أنه في إطار أنشطة المجلس الخاصة بالاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة، فإن المجلس بصدد تنظيم عدد من الزيارات للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة ومتابعة برامج التأهيل داخلها وآليات دعمها المختلفة للأسر.