عاجل
الحاخام سوفير: "نتنياهو كافر ويأكل لحم الخنزير ونطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين" الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء عاجل.. مصرع مواطن أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة تثقيفية بعنوان مصر تستحق "انزل – شارك"

جامعة كفر الشيخ تنظم
جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة تثقيفية بعنوان مصر تستحق "انزل – ش

برعاية رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، نظمت الجامعة، الثلاثاء ، ندوة تثقيفية ، تحت شعار مصر تستحق "انزل – شارك".

جاء ذلك محافظ كفر الشيخ بحضور اللواء جمال نور الدين  ، و عمرو البشبشي نائب المحافظ  ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية،  وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وحضور  طلابي .

حاضر في الندوة الدكتور طاهر نصر مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا "كلية الدفاع الجوي" ومدرب وخبير للموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية، وهيام الطباخ عضو مجلس النواب.
 

الجريدة الورقية