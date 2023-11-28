جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة تثقيفية بعنوان مصر تستحق "انزل – شارك"

برعاية رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، نظمت الجامعة، الثلاثاء ، ندوة تثقيفية ، تحت شعار مصر تستحق "انزل – شارك".

جاء ذلك محافظ كفر الشيخ بحضور اللواء جمال نور الدين ، و عمرو البشبشي نائب المحافظ ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي .

حاضر في الندوة الدكتور طاهر نصر مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا "كلية الدفاع الجوي" ومدرب وخبير للموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية، وهيام الطباخ عضو مجلس النواب.

