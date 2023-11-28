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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ قانون دولي: الاحتلال ينتهك قانون الإنسان العالمي بتهجير الفلسطينيين القسري

نزوح الفلسطينيين
نزوح الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها

قال منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إن الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا التهجير القسري للمدنيين جريمة، وبالتالي فالاتفاقية تمنع الاحتلال الإسرائيلي من نقل الفلسطينيين إلى أراض أخرى قسرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا شك أن إزالة المستوطنات من الضفة الغربية يجب أن يكون جزءا من أي حل في المستقبل، فالهدنة كانت بلا شك أمرا إيجابيًا، موضحًا أن الهدنة حتى الآن لم تضمن للفلسطينيين النازحين من شمال إلى جنوب غزة، العودة إلى منازلهم.

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وتابع أن الاحتلال بدأ عملية تهجير قسري ممنهجة منذ بداية العدوان، ولا يريد في الهدنة أي أمر يعيده للوراء، لذلك يصدر تعليمات للفلسطينيين النازحين بعدم العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.

 

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