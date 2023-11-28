مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا تابع البث المباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد نافباخور نامانجان الأوزبكي ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يبحث الهلال خلال مواجهة اليوم عن حسم الصدارة عندما يحل ضيفاً مع نافباهور على ستاد المركزي في نامانغان، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

كان قد تأهل الهلال السعودي، إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة الرابعة، وذلك برصيد 10 نقاط، بعد التعادل مع نافباخور والفوز علي نساجي ومومباي في الجولات السابقة.

الهلال السعودي

ومن ناحية ثانية، يحتل نافباخور الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، ليتأهل الفريقين للدور ثمن النهائي في أبطال آسيا.

ويسعى الهلال السعودي، لمواصلة انتصاراته خلال لقاء اليوم، بعدما حقق فوزا مهما على مومباي سيتي الهندي، في الجولة السابقة، بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجديد.

وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على مومباي 6-0 في الرياض ونافباهور على ناساجي مازانداران 2-1 في نامانغان، وشهدت الجولة الخامسة فوز الهلال على مومباي سيتي 2-0 في نافي مومباي ونافباهور على ناساجي مازاناداران 3-1 في طهران.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 4 ديسمبر، حيث يلتقي مومباي سيتي مع نافباهور في بوني، والهلال مع ناساجي مازانداران في الرياض.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي ونافباخور | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي ونافباخور | من هنــــا