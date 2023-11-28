مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا

بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا،يترقب الكثيرون مباراة الهلال السعودي ونافباخور الأوزبكي اليوم في لقاء مهم ببطولة دوري أبطال آسيا. ويمكن مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور – بث مباشر اليوم بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات (3 فوز وتعادل)، بفارق الأهداف أمام نافباهور، مقابل 3 نقاط لناساجي مازانداران، في حين لا زال رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.

تنطلق مباراة الهلال ونافباخور مساء اليم بداية من الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

ستكون مباراة الهلال ضد نافاخور نامانجان في الموسم الحالي لدوري أبطال آسيا 2023-2024 حصرية وبث مباشر عبر قناة beIN Sports AFC HD وقناة SSC Sports. على الرغم من توفر قنوات متعددة لمشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا، إلا أن القنوات المحددة تختلف حسب موقعك.

وكان الهلال واجه نافباخور بطل أوزبكستان في بداية مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024، في مباراة الذهاب التي أقيمت في 18 سبتمبر على أرض على أرض ملعب استاد الملك فهد الدولي ووسط جمهور الهلال، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال المصري ونافباخور | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال المصري ونافباخور | من هنــــا

ويدخل نادي الهلال اليوم محتلاً المركز الأولى في مجموعته برصيد 10 نقاط متساوياً بها مع فريق نافباخور صاحب المركز الثاني، ولكن الأفضلية للهلال بحصيلة الأهداف، بينما يحتل فريق ناساجي مازاندران الإيراني، المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفي الأخير مومباي سيتي بدون نقاط.

تشكيلات الفرق: الهلال – نافباخور

وتأتي تشكيلة الهلال أمام نافباخور بالأسماء التالية:

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – خاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري – محمد كنو – روبين نيفيس.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم.

ومن المنتظر أن يدخل المدرب سامفيل بابايان بالتشكيلة التالية لمباراة فريقه أمام نادي الهلال: