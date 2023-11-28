مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر كورة لايف [الدوري المصري]

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر كورة لايف [الدوري المصري] اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة سموحة، وضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «المقاولون العرب».

ويحل فريق سموحة ضيفاً على النادي الأهلي، مساء غد الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي أكد أن بيرسي تاو، تعرض لكدمة قوية خلال مباراة ميدياما في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كانت السبب وراء غيابه عن المشاركة في مران الفريق الذي أقيم اليوم، على ملعب مختار التتش.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولعب الأهلي مباراة أقل من بيراميدز، في حين يأتي سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط خلف بلدية المحلة وسموحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسموحة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسموحة | من هنــــا

وكان الأهلي تعادل في آخر مبارياته في الدوري أمام الجونة بهدف لمثله بينما خسر سموحة ديربي الإسكندرية أمام الاتحاد بهدف دون رد.

موعد مباراة الاهلي اليوم والقنوات الناقلة

من المتوقع أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد سموحة ببطولة الدوري يوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر ، في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة – مصر، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي أمام سموحة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، في الساعة الثامنة مساء، وسيكون موعد مباراة الأهلي وسموحة بتوقيت الإمارات المتحدة – دبي، وأبوظبى في الساعة التاسعة مساء، سيكون ملعب مباراة الأهلي وسموحة ببطولة الدوري، استاد المقاولون العرب، وسيكون موعد مباراة الأهلي ضد سموحة الإثنين في الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

من المنتظر أن تكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام سموحة هي قناة أون تايم سبورتس، حيث تملك الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة الدوري، ومنها مباراة الأهلي وسموحة، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسموحة الإثنين 28 نوفمبر، في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، وها هو تردد القناة ننقله لكم.

من المتوقع أن تُقام مباراة الأهلي وسموحة اليوم بالتشكيل التالي للأهلي: