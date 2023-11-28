شيرين عبد الوهاب| تغيير جذري وتحضيرات غنائية مكثفة (صور)

من داخل المملكة العربية السعودية، تستأنف الفنانة شيرين عبد الوهاب نشاطها الغنائي في حفل من أنغام الزمن الجميل الذي أُطلق عليه “روائع السنباطي”، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

شيرين عبد الوهاب بخسارة جديدة في الوزن ونيو لوك مفاجىء

ظهرت شيرين عبد الوهاب بخسارة قليلة في الوزن أثناء الاستعدادات الغنائية الأخيرة قبل الحفل، مع الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات وباقي نجوم الحفل “فؤاد زبادي، أحمد سعد، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، منى عبد الغني”

حرص المنطمون على الحفل استقبال شيرين بحفاوة وإهداءها باقة من الورود، وقالبتهم شيرين بابتسامتها المعتادة وكان لها لقاء خاص مع الفنان فؤاد زبادي.

كما تشهد الفترة القادمة نشاط غنائي لشيرين بعد توقفه لفترة بسبب حرب غزة، حيث تقدم عدد من الحفلات في مختلف الدول العربية على رأسها لبنان والإمارات.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.