مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر اليوم الدوري المصري « يلا شوت » ،في واحدة من المواجهات المهمة بالدوري المصري الممتاز، يتطلع الكثيرون لمباراة الأهلي وسموحة. ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة – بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر اليوم الدوري المصري « يلا شوت »

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة – بث مباشر اليوم في الدوري المصري، حيث يخوض الأهلي بقيادة السويسري كولر مباراة مهمة اليوم، الثلاثاء، مع سموحة بالدوري، وذلك في أعقاب الفوز على ميدياما الغاني، بنتيجة 3-0 فى الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية على النايل سات الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سموحة

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة (بث مباشر) كما يلي:

التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسموحة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسموحة | من هنــــا

ضبط قناة أون تايم سبورت البث الأرضي الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحة

يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت البث الأرضي من خلال التردد UHF 32 أو تماثلى بالتردد UHF9 .

معلق مباراة الأهلي وسمحة اليوم في الدوري المصري

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن معلق مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم، وهو المعلق الرياضي مؤمن حسن.

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

التقى النادي الأهلي مع فريق سموحة 31 مرة بداية من موسم 2010-2011، بداية صعود الفريق السكندري إلي بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي في 17 مرة على فريق سموحة، مقابل 6 انتصارات لنادي سموحة، وتعادلا في 8 مواجهات.

ويعتبر هدّاف لقاءات الأهلي وسموحة هو عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز الحالي، والأحمر السابق برصيد 8 أهداف، وإجمالًا سجل لاعبو المارد الأحمر 51 هدفا، مقابل 28 هدفا لفريق الموج الأزرق.

تشكيل الأهلى اليوم لمواجهة سموحة في الدوري المصري

يأتي تشكيل الأهلى المتوقع اليوم لمواجهة سموحة في الدوري المصري كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم - رامى ربيعة - على معلول - محمد هانى.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - صلاح محسن - حسين الشحات.