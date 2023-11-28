الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تحث اليابان على التعامل بجدية مع مطالب تعويض المتضررين جراء تصريف المياه المعالجة في المحيط

بوابة الوفد الإلكترونية

حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم  الثلاثاء اليابان على التعامل بجدية مع مطالبة الجهات المعنية بتعويضات بسبب تصريف مياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط الهادئ.

txt

الصين تترأس اجتماع مجلس الأمن حول قضية الحرب على غزة الخميس المقبل

txt

مفوض شؤون المناخ الأوروبي يطالب الصين والدول المتقدمة بتمويل الدول المتضررة من أزمة المناخ


وقال وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إن تصريف المياه في البحر يتعلق بصحة البشرية جمعاء والبيئة البحرية العالمية والمصالح العامة العالمية بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.


وأدلى وانج بهذه التصريحات ردا على تقارير تفيد بأن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغل محطة فوكوشيما، بدأت مؤخرا إجراءات تقييم الأضرار التي لحقت بأشخاص في اليابان بسبب عملية تصريف المياه في المحيط، والتي بدأت في 24 أغسطس الماضي.


وقال وانج: "لا ينبغي للجانب الياباني أن يأخذ على محمل الجد مخاوف شعبه فحسب، بل أيضا المخاوف الخطيرة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول المجاورة له" .. مناشدا اليابان على التصرف بشكل مسؤول وبناء للتواصل مع الجهات المعنية وأخذ مطالبتهم المشروعة لتحديد الضرر والتعويض على محمل الجد.

مواد متعلقة

مستشفيات الصين تكتظ بالأطفال وسط مخاوف من مرض جديد

الصين تهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة من الكتب

فرنسا تدعو الصين إلى زيادة مساعداتها للفلسطينيين

سيدات الصين يتوجن بلقب كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية

إصدارات الديون في الصين تتجه لتسجيل مستويات قياسية

انفوجراف| نشاط مكثف لوزير الزراعة في الصين

بلينكن: على الصين أن تتوقع تصريحات أمريكية صريحة قد لا تعجبها

القصير: حجم التجارة البينية بين الصين وأفريقيا بلغ حوالي 185 مليار دولار
الجريدة الورقية