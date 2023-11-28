الصين تحث اليابان على التعامل بجدية مع مطالب تعويض المتضررين جراء تصريف المياه المعالجة في المحيط

حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء اليابان على التعامل بجدية مع مطالبة الجهات المعنية بتعويضات بسبب تصريف مياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط الهادئ.



وقال وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إن تصريف المياه في البحر يتعلق بصحة البشرية جمعاء والبيئة البحرية العالمية والمصالح العامة العالمية بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.



وأدلى وانج بهذه التصريحات ردا على تقارير تفيد بأن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغل محطة فوكوشيما، بدأت مؤخرا إجراءات تقييم الأضرار التي لحقت بأشخاص في اليابان بسبب عملية تصريف المياه في المحيط، والتي بدأت في 24 أغسطس الماضي.



وقال وانج: "لا ينبغي للجانب الياباني أن يأخذ على محمل الجد مخاوف شعبه فحسب، بل أيضا المخاوف الخطيرة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول المجاورة له" .. مناشدا اليابان على التصرف بشكل مسؤول وبناء للتواصل مع الجهات المعنية وأخذ مطالبتهم المشروعة لتحديد الضرر والتعويض على محمل الجد.