مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت
يلا شوت YALAA SOOT مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر || HD الأهلي بث مباشر اليوم
يلا شوت YALAA SOOT مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر || HD الأهلي بث مباشر اليوم،يخوض الأهلي وسموحة اليوم مباراتهم في إطار منافسات الجولة الـ7 الدوري المصري 2023 ويسعى الأهلي خلال هذا اللقاء للفوز، لضمان صدارة الدوري الممتاز، ويستضيف ملعب المقاولون العرب مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري الممتاز وننتقل إلى موعد المباراة والقناة الناقلة خلال السطور القادمة في هذا التقرير.
يلا شوت YALAA SOOT مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر
حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة التركيز وتقديم أفضل مستوى واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وعدم التسرع في إنهاء الهجمة، وحثهم على عدم فقد الكرة بسرعة وتفادي أخطاء التمريرات غير الصحيحة، كما حدث في مباراة ميدياما الغاني الماضية فى دوري أبطال أفريقيا.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسموحة | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسموحة | من هنــــا
كما حرص كولر على دراسة فريق سموحة من خلال مشاهدة عدداً من المباريات الخاصة به في مسابقة الدوري، للوقوف على طريقة لعبه وأسلوبه فى التحضير وبناء الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في اختراق خطوط المنافس، وطريقته في الوضعية الدفاعية أيضا، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة لهذه المواجهة.
وتعادل الأهلي مع الجونة، وذلك بنتيجة 1-1، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
تصدر الأهلي
ويتصدر الاهلي، جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه أربعة أهداف فقط.
مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
ومن المنتظر أن، تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصري الممتاز، مع وجود استوديو تحليلي لها.
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