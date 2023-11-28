المشدد 15 عامًا للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليفة مسعود، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم الأول، بينما فر الثانى هاربًا أثناء ترويجهما المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة عين شمس.

وبتفتيش المتهم المضبوط عثر بحوزته على مواد مخدرة وهاتف محمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وبناءً على التحقيقات، فقد ثبتت إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة، حيث أقر المتهم الأول بارتكابها، بينما لم يعترف المتهم الثانى، إلا أن المحكمة اعتبرت اعتراف المتهم الأول بمثابة إقرار من المتهم الثانى، بناءً على قرائن الدعوى.