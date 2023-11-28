الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

يوسف الشريف وإنجي
يوسف الشريف وإنجي علاء

أعلنت السيناريست إنجي علاء، طلاقها من الفنان يوسف الشريف بعد زواج سنوات عديدة، وذلك حسبما كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

وكتبت إنجي علاء:" قدر الله وماشاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والإحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا ".

 

وأضافت “إنجي”:"دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير، وأشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك في اللي جاي، الحمد لله على كل شئ

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