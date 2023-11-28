عاجل.. اجتماع مصري وقطري وأمريكي وإسرائيلي في الدوحة لتمديد الهدنة

ذكر مصدر مطلع، أن مسؤولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم هم من سجون الدامون ومجدو وعوفر.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مقرب من حماس، الثلاثاء، تبادل قوائم تضم أسماء 10 من المحتجزين لدى الحركة مقابل 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس، الأول بعد التمديد، من الهدنة مع إسرائيل.

وقال المصدر لـ"فرانس برس": "تم تبادل أسماء الأسرى، 10 أسرى إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا في اليوم الخامس للهدنة من دون عقبات".

وأشار المصدر إلى أن التبادل سيشمل أيضًا “عددًا من العمال الأجانب المحتجزين في قطاع غزة”.

ووافقت إسرائيل وحماس، أمس، على تمديد وقف إطلاق النار حتى، الأربعاء، مما يعني وقفا أطول للقتال ودخول مساعدات أكثر لقطاع غزة، فضلا عن تبادل عدد أكبر من الرهائن والأسرى.

لكن إسرائيل أكدت إنها لا تزال مصممة على القضاء على حماس وإنهاء حكمها القائم منذ 16 عاما لغزة، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.