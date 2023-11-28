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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. إسرائيل وحماس تعلنان خطة اليوم لتبادل الأسرى

حماس تسلم المحتجزين
حماس تسلم المحتجزين للصليب الأحمر

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم هم من سجون الدامون ومجدو وعوفر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مقرب من حماس، الثلاثاء، تبادل قوائم تضم أسماء 10 من المحتجزين لدى الحركة مقابل 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس، الأول بعد التمديد، من الهدنة مع إسرائيل.

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وقال المصدر لـ"فرانس برس": "تم تبادل أسماء الأسرى، 10 أسرى إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا في اليوم الخامس للهدنة من دون عقبات".

وأشار المصدر إلى أن التبادل سيشمل أيضًا “عددًا من العمال الأجانب المحتجزين في قطاع غزة”.

ووافقت إسرائيل  وحماس، أمس، على تمديد وقف إطلاق النار حتى، الأربعاء، مما يعني وقفا أطول للقتال ودخول مساعدات أكثر لقطاع غزة، فضلا عن تبادل عدد أكبر من الرهائن والأسرى.

لكن إسرائيل أكدت إنها لا تزال مصممة على القضاء على حماس وإنهاء حكمها القائم منذ 16 عاما لغزة، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

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