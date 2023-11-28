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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتابع وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، لمتابعة وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينتى الشيخ زايد، و6 أكتوبر، وذلك فى جولة تفقدية لمنظومة المياه بالمدينتين، وبحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد.
 

ووجه الجزار، بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع فى جميع المدن الجديدة، ورفع نسب تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم التهاون فى تحصيل مستحقات الدولة، وحصر المتأخرات على المستهلكين، وتحصيلها، والعمل على تحقيق اتزان مالى لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، وتوفير مصادر تمويل دائمة للصرف منها على استدامة الخدمات وبأعلى جودة، واستخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء بدلاً من المياه السطحية.


وقدم المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عرضاً حول وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وكمية المياه المنتجة والمناطق المخدومة، ومشروعات المرافق الجارى تنفيذها، وأعمال الإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة، ومنظومة تحصيل فواتير استهلاك المياه، ونسب التحصيل.


كما قدم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عرضاً حول منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وكمية المياه المنتجة والمناطق المخدومة، ومشروعات المرافق الجارى تنفيذها، ومنظومة التشغيل والصيانة، واستعدادات جهاز المدينة للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء المقبل.

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