بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، وتنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري "دوري Nile"، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي خاض فيها المنتخب الوطني مباراتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. وقد حقق المنتخب الوطني انتصارًا كبيرًا في كلا المباراتين، حيث فاز على منتخبي جيبوتي وسيراليون بنتيجة سداسية نظيفة وثنائية نظيفة على التوالي.

وفي الفترة الأخيرة، خاض المنتخب الأولمبي معسكرًا داخليًا في العاصمة الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، شارك منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا الودية التي أقيمت في تونس.

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يلا شوت اليوم

في هذا اليوم، ستقام مباراتان في إطار البطولة، الأولى ستجمع بين الأهلي وسموحة في تمام السابعة مساءً بملعب السلام، بينما تقام المباراة الثانية بين بيراميدز والإسماعيلي في الرابعة عصرًا باستاد الدفاع الجوي.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 6 مباريات. حقق الفريق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراة واحدة أيضًا. وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل 8 أهداف، في حين استقبلت شباكهم 6 أهداف.

يعد بيراميدز فريقًا قويًا في البطولة، ويسعى جاهدًا لتحقيق نتائج إيجابية في هذه الجولة والمحافظة على موقعه في المركز الثاني. يعتبر الفريق منافسًا قويًا للأهلي، الذي يعتبر حامل اللقب وأحد أقوى الفرق في الدوري المصري.

من المتوقع أن تكون المباراتان مثيرتين ومليئتين بالتحديات والإثارة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ستكون المباراة بين الأهلي وسموحة مهمة للفريقين، حيث يسعى الأهلي للابتعاد في صدارة جدول الترتيب، بينما يسعى سموحة لتحسين موقعه في الترتيب العام.

من المثير للاهتمام متابعة أداء لاعبي بيراميدز والإسماعيلي في المباراة الثانية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والارتقاء في جدول الترتيب.

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي

باختصار، يتواصل النشاط الكروي في بطولة الدوري المصري بعد انقضاء فترة التوقف الدولي، ومن المتوقع أن تشهد المباريات المقامة اليوم تنافسًا قويًا وإثارة بين الفرق المشاركة. ستكون المواجهة بين الأهلي وسموحة وبين بيراميدز والإسماعيلي مباراتين هامتين، والجماهير متحمسة لمتابعة أداء الفرق ونتائج المباريات في سباق الصدارة.

ويسعى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، لتحقيق الفوز فى مباراة الليلة لمُزاحمة الأهلي على قمة الدوري التي يحتلها الأحمر بفارق الأهداف، كما يرغب المدرب البرتغالي في تحقيق فوز معنوي قبل الصدام الأفريقي القوي حيث سيطير الفريق إلى موريتانيا بعد مباراة الإسماعيلي لمواجهة نواذيبو يوم 2 ديسمبر المقبل في نواكشوط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية قبل السفر من موريتانيا إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة لمواجهة صن داونز يوم 9 من الشهر المقبل في الجولة الثالثة علماً بأن بيراميدز فاز في الجولة الأولى على مازيمبي بهدف نظيف بالقاهرة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر



ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.



وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.