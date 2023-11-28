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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القسم الهندسي في روساتوم يحصل على الموافقة على تصميماته لمفاعل RITM 200N

بوابة الوفد الإلكترونية

حصل القسم الهندسي في روساتوم على الموافقة على تصميماته لمفاعل RITM 200N، والنواة AS-14-15 ومكوناته. وأشاد خبراء المجلس بالمستوى العلمي والفني العالي للمشاريع ومطابقتها للاختصاصات.
دعونا نتعمق في مزيد من التفاصيل:
• يُقال إن أحدث محطة RITM-200N ستصبح الأساس لأول محطة طاقة نووية صغيرة أرضية في قرية ياكوت في أوست-كويغا. ومن المقرر أن يتم تشغيل المصنع في عام 2028.
• تم تطوير المفاعل على أساس مفاعل السفن المحلي الحديث RITM-200 المصمم لكاسحات الجليد النووية العالمية، والذي تم تكييفه للتركيب على الأرض. وتبلغ الطاقة الحرارية لجهاز RITM-200N 190  ميجاوات، وقدرته الكهربائية 55 ميجاوات. ويصل عمر الخدمة للمفاعل إلى 60 عامًا مع حملة وقود مدتها 6 سنوات.
• يجري حاليًا تطوير التصميم التفصيلي ووثائق التشغيل والقبول لمعدات وأنظمة RITM-200N.
 

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