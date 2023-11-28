القسم الهندسي في روساتوم يحصل على الموافقة على تصميماته لمفاعل RITM 200N

حصل القسم الهندسي في روساتوم على الموافقة على تصميماته لمفاعل RITM 200N، والنواة AS-14-15 ومكوناته. وأشاد خبراء المجلس بالمستوى العلمي والفني العالي للمشاريع ومطابقتها للاختصاصات.

دعونا نتعمق في مزيد من التفاصيل:

• يُقال إن أحدث محطة RITM-200N ستصبح الأساس لأول محطة طاقة نووية صغيرة أرضية في قرية ياكوت في أوست-كويغا. ومن المقرر أن يتم تشغيل المصنع في عام 2028.

• تم تطوير المفاعل على أساس مفاعل السفن المحلي الحديث RITM-200 المصمم لكاسحات الجليد النووية العالمية، والذي تم تكييفه للتركيب على الأرض. وتبلغ الطاقة الحرارية لجهاز RITM-200N 190 ميجاوات، وقدرته الكهربائية 55 ميجاوات. ويصل عمر الخدمة للمفاعل إلى 60 عامًا مع حملة وقود مدتها 6 سنوات.

• يجري حاليًا تطوير التصميم التفصيلي ووثائق التشغيل والقبول لمعدات وأنظمة RITM-200N.

