فى لقائه مع محررى الملف السياحى أحمد عيسى : معدل النمو السياحى فى مصر ٨ أضعاف نمو السياحة العالمية

وزير السياحة: ١٠٪ زيادة فى الحركة الوافدة خلال شهر نوفمبر

300 ألف سائح زاروا مصر قبل أحداث ٧ أكتوبر

٣٠٪ زيادة فى حركة الطيران الوافدة لمصر

٢٥ ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام ٢٠٢٤

أكثر من ١٥٠ شركة استفادت من برنامج دعم الطيران العارض

تشغيل 5 آلاف غرفة مغلقة على مستوى الجمهورية

عودة الحجوزات الجديدة لمعدلاتها الطبيعية قريبًا

صرح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بأن مؤشرات الأسابيع الأولى لشهر نوفمبر جيدة ومبشرة، حيث تشير إلى أن هناك زيادة فى الحركة السياحية الوافدة تتراوح من 5% إلى 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وسيكون شهر نوفمبر هو ثانى أعلى شهر منذ بدء تسجيل الأرقام الخاصة بالحركة السياحية فى عام 2000.

مشيرًا إلى أن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ هو تكرار لشهر أكتوبر الماضى الذى تحقق فيه الأرقام الفعلية بزيادة ٨٪ على نفس الفترة من العام الماضى وهو أعلى شهر فى تاريخ السياحة منذ عام ٢٠١٠، وكان باستطاعتنا تحقيق زيادة ٩٪ لولا احداث الحرب، ومازلنا نطمح أن نحقق هذا العام رقم قياسى.

وأعلن وزير السياحة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع محررى الملف السياحى أن النمو السياحى فى مصر حقق معدلات تزيد على ٣٦٪ حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٣ وهو يساوى ٨ أضعاف النمو فى السياحة العالمية، مؤكدًا أن هناك أكثر من 300 ألف سائح كانوا يقضون إجازاتهم داخل مصر خلال الأيام الأولى من اندلاع الحرب، واستمتعوا بإجازاتهم داخل المنتجعات السياحية المصرية.

وأشار أحمد عيسى إلى الدور الكبير الذى قامت به هيئة تنشيط السياحة لتوضيح الحالة الأمنية فى مصر بعد أحداث ٧ أكتوبر وأرسلت حوالى ٣٠٠ خطاب لشركاء المهنة الدوليين من منظمى الرحلات السياحة العالمية. إلى جانب ما قامت به هيئة التنشيط بتنفيذ فيديوهات لسياح من مصر ترسل رسائل أمان واطمئنان للعالم.

وأشار الوزير إلى أن هناك أمورا أخرى عديدة ساهمت فى تخفيف تداعيات الأزمة الحالية على قطاع السياحة، وأن مصر دولة سلام وتنادى بالسلام دائما، وهو ما أكده قادة العالم الذين أشادوا بالدور المصرى فى معالجة الأزمة، والدليل ان معظم الدول الكبرى المصدرة للسياحة لم تقم بتعديل إجراءات السفر لمصر، وأيضًا الإجراءات التى قامت بها وزارة السياحة والتواصل المستمر مع الشركاء من منظمى الرحلات وشركات الطيران للحفاظ على استمرار بيع وعرض المنتج السياحى المصرى والتأكد أن مصر بلد آمن والدور الذى قام به القطاع السياحى الخاص وتثبيت أسعار المنتج السياحى.

وأوضح « عيسى» أن الوزارة خاطبت الشركاء فى الخارج بأنها اتخذت عدة قرارات منها زيادة ميزانية الترويج المشترك، لاستمرار الترويج لبيع المنتج السياحى المصرى، فى ظل الطلب المتزايد على المنتج السياحى المصرى، وتأكيد على أمان المقصد السياحى وأن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى مواجهة تداعيات الأحداث الجارية ستؤدى إلى عودة الحجوزات الجديدة لمعدلاتها الطبيعية كما كانت قبل الاحداث.

كما استعرض احمد عيسى معدلات الحركة السياحية التى استقبلتها مصر منذ بداية العام الجارى والتى تتماشى بشكل جيد مع أهداف الوزارة بتحقيق نمو سنوى فى أعداد السياح يتراوح ما بين 25 إلى 30%، وكذلك الفرص الاستثمارية والحوافز الممنوحة لإقامة المنشآت الفندقية والمشروعات السياحية بمصر وبخاصة بالمدن الجديدة، وخطة الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية فى العام المقبل والبدء بافتتاح ما يزيد على 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام القادم ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن المقصد السياحى المصرى كان لديه أكثر من 25 ألف غرفة مغلقة فى 190 فندقا، وبالعمل والترويج للمنتج السياحى، استطعنا تشغيل 5 آلاف غرفة فيها، وأصبح لدينا 19 ألف غرفة فقط فى 170 فندقا، وجار العمل على فتح الغرف الأخرى.

وأعلن وزير السياحة أن المؤشرات تشير إلى ان عام ٢٠٢٤ سيشهد نموًا يزيد عن العام الجارى ٢٠٢٣ والذى كنا نأمل فيه بالوصول إلى ١٨ مليون سائح لولا الاحداث الحالية، ونطمح الوصول إلى ١٥ مليون سائح بنهاية العام الجارى.

وأعلن أنه يتم الآن خلق منتج جديد للبرامج السياحية مع دول الخليج لزيادة حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر.

وخلال المؤتمر الصحفى أكد أحمد عيسى أنه يوجد ٣٠٪ زيادة فى مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن افتتاح مطار سفينكس خطوة هامة فى ملف الطيران لافتًا إلى ان المطارات المصرية تشهد تحسنا كبيرا فى الخدمات المقدمة، كما تم مد برنامج تحفيز الطيران لمصر واستفاد من الدعم أكثر من ١٥٠ شركة كلها عوامل ساهمت بشكل كبير فى زيادة الحركة الوافدة.

وأشار عيسى، إلى بدء التشغيل التجريبى للدرج العظيم بالمتحف والسماح بزيارته، والذى يحوى العشرات من القطع الأثرية الضخمة وذلك بداية من 1 ديسمبر المقبل.

ودعا جميع السائحين والمصريين بزيارة المتحف المصرى الكبير وخوض تجربة معرض توت عنخ آمون التفاعلى والذى تم افتتاحه قبل أيام.

وخلال المؤتمر الصحفى أكد عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة أنه تم التعاقد مع مستشار ترويجى دولى من اليونان لوضع سياسة تسويقية لسياحة اليخوت.

وأوضح القاضى أنه تم إنتاج سلسلة من الأفلام التسجيلية للموانئ المصرية لتكون أفلاما إرشادية لقائدى اليخوت وملاك اليخوت الوافدة إلى مصر.

وقالت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبى، إن الوزارة تعد لمنتج سياحى جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص، لتحسين التجربة السياحية.

أضافت أن السوق السعودى فى الترتيب ما بين الثانى إلى الرابع من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرة إلى أن السائح السعودى يأتى ويتعامل بمفرده مع أشخاص يوفرون له شقة للإقامة بها.

وما نعمل عليه من أجل رفع التجربة السياحية هو أن يأتى عن طريق شركة توفر له شقة تخضع لمجموعة من المعايير تضمن له أعلى معايير الخدمات السياحية.