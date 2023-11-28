إعلام قنا تنظم ندوة بعنوان "صوتك مستقبلك"

نظم مركز إعلام قنا ندوة بعنوان "المشاركة السياسية ودورها فى الحفاظ على الأوطان"، بالمعهد الفنى المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات التى أطلقها تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"، لحث المواطنين بمختلف فئاتهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

استهدفت الندوة طلاب والطالبات معهد الخدمة الاجتماعية، وحاضر فيها الدكتور على الدين عبدالبديع القصبى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة جنوب الوادى، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والدكتور أحمد ربيع، عميد الكلية التكنولوجية بقنا، والدكتور خالد صلاح، مدير المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية، ومحمد حجاجى، مسئول المجلس الوطنى للشباب بقنا.

قال الدكتور على الدين عبدالبديع القصبى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة جنوب الوادى، إن المشاركة السياسية ليست أمراً ترفيهياً يقتصر على فئة بعينها فى المجتمع، لكن حق دستورى يجب أن يمارسه كل مواطن مصرى له حق الانتخاب، للتأكيد على الوعى والفكر الذى يتمتع به أبناء هذا الوطن، حرصاً على مستقبل مشرق لبلادهم، خاصة فى ظل المخاطر والتحديات التى تواجه منظومة بناء الوطن، والتى لا تخفى على أحد، ما يستلزم أن يكون الخروج لصناديق الانتخابات مناسباً لحجم التحديات.

وأضاف القصبى، بأن المشاركة الايجابية لها مستويات وخصائص، وأسباب ونتائج قد تختلف من شخص لآخر، ومن مجتمع لآخر، لكنها فى النهاية دليل على مستوى التحضر والوعى لدى أفراد المجتمع، كما أنها جزء أصيل من واجب المواطن تجاه وطنه الذى أعطاه هذا الحق الدستورى، لكى يختار من يراه مناسباً لقيادة الوطن خلال المرحلة القادمة التى لها تداعياتها المختلفة عن أى مرحلة سابقة.

وأشار القصبى، إلى أن فترات الانتخابات والفعاليات القومية، تشهد رواج لبعض الأفكار الهدامة والشائعات التى تسعى لنشر الفوضى وحالة من عدم الاستقرار فى البلاد، لذا يتحتم على الجميع عدم الالتفات إلى دعوات الإحباط التى يحاول نشرها البعض، والترويج بأن الانتخابات محسومة، والرد على ذلك بالمشاركة بفعالية لإعطاء صورة إيجابية عن الشعب المصرى أمام العالم الذى ينظر إلى مصر بكل اهتمام وتقدير.

وأكد يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، بأن التوعية بأهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأتى ضمن حملة "صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" التى أطلقها الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، بإشراف من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، لحث المواطنين على المشاركة الايجابية والتأكيد على دور كل مواطن فى صنع مستقبل الوطن.

وأشار مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن الانتخابات الرئاسية التى تجرى داخل مصر أيام " 10 ، 11 ، 12 " من شهر ديسمبر القادم، تأتى فى توقيت ومرحلة فارقة في تاريخ البلاد، ما يجعل المشاركة الإيجابية واجب وطنى، فى ظل إشراف قضائي يضمن إجراء انتخابات نزيهة.